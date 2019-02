Piden detener a 'Vero', la joven denunciada tras pedir ayuda en un hospital por una hemorragia post parto

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El juez Jorge Pegassano dictó prisión preventiva por 45 días para 'Vero', la joven de 27 años que acudió al Hospital Cullen, en Santa Fe, con un feto muerto y terminó acusada de homicidio agravado por el vínculo.

El pasado viernes 8 de febrero, 'Vero' acudió al Hospital Cullen con una hemorragia post parto y un feto muerto en una caja. Aseguró que lo parió en una casa sin asistencia médica y que el bebé se le murió, pero en vez de recibir ayuda y contención, lo único que recibió fue un juicio apresurado sobre qué fue lo que sucedió y fue denunciada por el doctor José Sil, ginecólogo del hospital.

Tras la denuncia intervino la policía y el Ministerio Público de la Acusación y ayer fue la audiencia imputativa en donde los fiscales Marcelo Nessier y Roxana Marcolín acusaron a 'Vero' de homicidio doloso agravado por el vínculo.

Hoy, por su parte, hubo una audiencia en donde los mismos fiscales pidieron prisión preventiva para Vero, obviando que tiene un hijo de cuatro años y nula capacidad de entorpecer la causa. Finalmente el juez Pegassano decidió dictarle preventiva aunque por 45 días.

Lucila Puyol explicó que casi toda la discusión en la audiencia fue alrededor sobre si el feto estaba vivo o muerto. "Los fiscales planteaban que estaba vivo y que Vero lo mató a golpes pero el defensor de Vero explicó que no se puede determinar con el informe de la autopsia si el bebé nació vivo o no porque no se siguieron todos los pasos que hay que seguir".

"El juez tomó en cuenta lo que dijo el defensor pero, dada la gravedad de lo que planteó el fiscal, le dictó la preventiva", agregó.

Desde Ni Una Menos Santa Fe se movilizaron a los Tribunales de Santa Fe exigiendo "que dejen de criminalizarnos!".