Pichetto aseguró que "no va a pasar" el pedido de desafuero a Cristina en el Senado

El presidente del bloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, desestimó que la Cámara Alta avale quitarle los fueros a la ex presidenta y senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner.

En una entrevista en “Desde el llano”, por TN, el legislador peronista advirtió que “difícilmente un pedido de desafuero logre los dos tercios necesarios. No va a pasar" y explicó que “en primer lugar, no sucederá porque, más allá de las marchas para pedir por ello, que pueden ser legítimas, el punto de ruptura con el principio de inocencia es la sentencia, y en este caso no hay ninguna".

Desestimó que el Senado avance en ese sentido porque "si no hay riesgo de fuga, o entorpecimiento en la Justicia, no tiene asidero".

Sin embargo, el senador marcó un paralelismo con su voto a favor de los allanamientos. "Estuve de acuerdo porque era una medida de prueba y no se le podía denegar ese pedido al juez", aclaró. De todas formas, opinó que "el principio de libertad hay que garantizarlo, porque se tiene que cumplir la condena cuando esté firme" y no antes.

En ese sentido, puso como ejemplo la situación judicial del presidente Mauricio Macri: "Cuando fue jefe de la Ciudad tuvo un auto de procesamiento, que le duró hasta 2016, y no fue preso. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de temas".

“Lo que hay que hacer es acelerar los procesos judiciales, más cuando las causas son de interés institucional, porque en la instancia del juicio es donde se define si una persona es inocente o culpable", remarcó.