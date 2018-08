Pichetto adelantó que no tratará el pedido de desafuero de CFK

El senador nacional Miguel Ángel Pichetto adelantó que no tratará el pedido de desafuero que presenta el juez Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner por la causa del GNL.

El senador del PJ rechazó que la cámara Alta trate la solicitud contra la expresidenta antes que la Justicia llegue a un fallo firme. "Se ratifica la posición institucional del Senado en el sentido de que no procede el desafuero mientras no haya sentencia", confirmó.

Y agregó: "El proceso penal se puede llevar a término hasta la sentencia misma sin ningún tipo de impedimento por el hecho de la existencia de fueros".

Antes, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, había anticipado que el Senado no iba a tratar el requerimiento del magistrado. "Entiendo que Pichetto va a mantener su postura de no tratar desafueros en el Senado, quiero creer eso. Es una cuestión de principios que ha sostenido a lo largo del tiempo. No veo por qué no va a modificar eso independientemente de su candidatura", había afirmado.

