Picante pelea entre Alejandro Fantino y De Paoli: "Me parecés un relator medio pelo"

El periodista Alejandro Fantino y Rodolfo De Paoli mantuvieron un picante ida y vuelta radiofónico por un irónico comentario del hombre que relata a la Selección argentina durante el último partido del combinado nacional.

En medio de la transmisión del amistoso de la Selección, De Paoli sorprendió con un mensaje para Fantino, con quien comparte su trabajo en La Red. "Un abrazo enorme a Alejandro Fantino, que siempre es tan elogioso conmigo", lanzó el ex futbolista.

En tanto que el conductor de Animales Sueltos no tardó en recoger el guante y realizó un fuerte descargo en su programa de radio: "¿Está mal que diga que no me gusta cómo relatás? ¿Qué estoy, escupiendo la Virgen de Luján, blasfemando a Alá? Decir que no me gusta cómo relatás De Paoli… No me gusta cómo relatás. Vos podés tener todo el derecho del mundo a decir que soy un desastre por cómo entrevisto, que interrumpo mis entrevistas, que soy malo conduciendo programas de radio, lo que quieras decir".

"Si querés ahondo un poco más en detalles, ni siquiera voy a usar ironías. No me gusta cómo relatás. Me parecés un relator medio pelo. Pipi Novello relata mejor que vos, Walter Nelson relata mejor que vos, es una idea mía. Sos un buen relator pero no sos mejor de los que escucho habitualmente", enfatizó.

Además, consideró que sus comentarios no le tendrían que caer mal al hombre de TyC Sports y que, del mismo modo, él tiene "todo el derecho del mundo a decir que Fantino es un desastre". "Todo el tiempo se me critica. Si jugás esa liga tenés que bancar que a alguno no le guste cómo laburás", concluyó.