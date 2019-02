Picante cruce entre Tenembaum y Neumann por su despido en Cortá por Lozano

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor Ernesto Tenembaum protagonizó una picante pelea cuando opinó sobre el despido de Nicole Neuman del programa Cortá por Lozano y la modelo le dijo de todo.

En el programa de Radio Con Vos, el periodista manifestó su teoría de porqué la panelista decidió dar un paso al costado: “¡En verdad es que Nicole no se la banca a Jimena! O no se banca la situación, con un novio en el medio. Yo creo que además hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena. Jimena no es rubia, no es alemana, no es espigada".

En ese momento, su compañera Tamara Pettinato lo interrumpió y le aclaró que Nuemann “se comportaba como una más en el panel”, pero Tenembaum prosiguió y arremetió: “Se sentaba con ustedes pero de par, no de subordinada. Estaba sentada ahí y las miraba con cierto desprecio. Nicole sentía que era la segunda de Verónica Lozano, que era el reemplazo natural, y apareció la chiquita de Gasoleros que se hizo de abajo; que está a favor del aborto. Un montón de cosas".

Ante estas declaraciones, la modelo no se quedó callada y le respondió: “Lo que dijo es él poniendo en mí lo que piensa, se ve. La verdad, todavía no puedo creer la teoría de terror que tiró ese hombre. Se ve que solo a él se le cruza por la cabeza semejante bajeza".

Luego, el conductor decidió pedir disculpas: “Me retracto, pido disculpas, tiene razón’’.