Picante cruce entre Pablo Duggan y Julio Bárbaro

El analista político Julio Bárbaro y el panelista oficialista Pablo Duggan se sacaron chispas durante toda la emisión de Involucrados por las críticas del periodista al peronismo.

Bárbaro participó del programa que conduce Mariano Iúdica para analizar la situación del peronismo y la crisis que atraviesa Cambiemos y lanzó frases que pusieron incómodo a Duggan, que no se guardó nada.

En el comienzo de la entrevista, Bárbaro habló de la persecución política de Cambiemos contra el peronismo y apuntó: “Desde el gobierno, por ahí te dicen ‘se acabó el peronismo’. Yo soy calmo, dialoguista, ahora, si le pegan a mi pensamiento... si la cosa es contra el Papa y contra Perón yo le pego contra ellos”.

“Cada uno, cuando dialoga, o pone ideas o patea los tobillos. Las ideas están para debatir”, resaltó.

Rápidamente Duggan le replicó al ex diputado que “decir que te avergonzaste de haberlo votado a Macri es pegar a los tobillos”, pero la respuesta de Bárbaro fue aún más contundente. "No. Arrepentirse de algo jamás es un golpe bajo, es una crítica política, yo no critico a una persona, me estoy autocriticando, que es una cosa muy distinta. Asumir mi error no es golpear al otro”, retrucó el ex político.

Desde allí, ambos no pararon de chicanearse y discutir durante todo el programa.