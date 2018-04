Picante cruce entre Jorge Rial y Martín Tetaz por el tarifazo

El periodista Jorge Rial y el economista Martín Tetaz protagonizaron un fuerte cruce en Twitter en el marco de la discusión por el incremento en las tarifas de los servicios públicos.

"En este tuit Jorge Rial resume el pensamiento de buena parte de la clase media subsidiada. Pretenden que el Estado subsidie luz y gas, para que puedan pagar el celular, el cable, el auto, la diversión y el relax. Jorge, con todo respeto, tenes que pagarte vos lo que consumís", lanzó el periodista.

El conductor de Intrusos no tardó en contestarle: "Y vos pretendes que solo se trabaje para pagar los impuestos. Vivamos bancando el déficit del estado. Las promesas incumplidas. La incapacidad para frenar la inflación. Y hacernos creer que el cable es un lujo. Y nos señalas despectivamente como clase media".

Y agregó: "No te comas el verso de que formas parte del círculo rojo. Hoy te escriben por WhatsApp y mañana te clavan el visto. Y no rebajes a la clase media con tono despectivo. Fueron los que votaron el cambio. Y siguen esperando. Abrazo. Y no te inmoles. No te piden tanto".

Por último, el economista le contestó: "Hay que entender que el Estado solo puede subsidiar y ayudar al que lo necesita. No estamos hablando de clase media de Los Hornos, repositor de supermercado o colectivero que gana 25 lucas, estamos hablando de la gente que vive en Caballito, uno de los barrios mas caros del país".

