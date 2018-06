Picante audio de Simeone: "Si tenés que elegir entre Messi y Ronaldol, ¿a quién elegirías?"

Diego Simeone es uno de los directores técnicos de la actualidad más exitoso entre sus pares argentinos. Sus declaraciones retumban por ser un potencial entrenador de la Selección Argentina en un futuro.

Luego de la derrota de Argentina por 3 a 0 frente a Croacia, se filtró un audio de whatsapp de Simeone a "Germán", que se estima que puede ser su ayudante, el ex arquero Burgos.

Su frase más polémica fue sobre la histórica elección entre Messi y Ronaldo como mejor jugador. "Messi es muy bueno, pero es muy bueno porque está acompañado de extraordinarios futbolistas. Si tenés que elegir entre Messi y Ronaldo para un partido normal, ¿a quién elegirías?", lanzó.

Sobre su visión del partido de hoy, marcó: "Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la Selección en estos cuatro años desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo ni desde la dirigencia ni desde los que conducen. Veo que el equipo está perdido. Tendría que haber jugado el arranque del partido como arrancó hoy ponele contra Islandia, un equipo más endeble".

"Y al revés, el partido de Islandia haberlo jugado como contra Croacia. El equipó esta mal. Pero es Argentina, yo creo y espero no errarle, que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad de ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia. Ahora dependés de Islandia, de que no gane ninguno de los dos partidos, como posibilidades", siguió.

El audio no cerró ahí y se refirió a la intimidad del plantel: "Pero está claro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas, en estos instantes. Alguien se tiene que pelear. Dejate de hinchar las bolas".

Y habló sobre el desempeño del arquero Wilfredo Caballero, responsable del primer gol croata: "El arquero, decime la verdad, lo había hecho, ya Germán. Lo hizo contra España , contra Italia que se fue al lado del palo. Yo te comenté: Es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta que si la cagás en el Mundial, es gol".