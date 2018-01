En el marco de las denuncias por acoso sexual que están saliendo a la luz en el mundo del espectáculo, el conductor Roberto Pettinato se metió en el debate y lanzó unas lamentables frases.

"A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos. Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50% de los hombres se achicarían", expresó en una entrevista exclusiva con Exitoína, del diario Perfil.

En ese sentido, el conductor analizó la denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés y manifestó: "Calu tiene un ensañamiento que no le suelta nunca el tobillo a Darthés, no sé tampoco qué pretende".

Por otro lado, Pettinato respaldó los dichos de Facundo Arana sobre el feminismo: "Me gustó la frase de Facundo Arana de que 'el feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo trague', que se destruya toda la femineidad y la seducción de la mujer hacia el hombre y viceversa".

En una entrevista con Infobae, el ex Duro de Domar también generó polémica cuando confesó que le muestra a sus amigos filmaciones privadas con sus parejas: "Me he filmado con mi novia y se lo he mostrado a mis amigos sin que ella lo supiera".

Embed Roberto Pettinato: "Me he filmado con mi novia y se lo he mostrado a mis amigos sin que ella lo supiera" (vía @infobae) pic.twitter.com/lhAEqWS8uT — El Destape (@eldestapeweb) 29 de enero de 2018

Para el conductor "no podemos vivir en un lugar en el que no se pueda hacer un chiste o decir un piropo, eso significaría que el fundamentalismo se lo tragó". Tras sus dichos, diversas referentes en los medios salieron a repudiarlo. La periodista Fiorella Sargenti, la comediante Señorita Bimbo, la locutora Mariana de Iraola y Malena Pichot fueron algunas de las mujeres denunciaron al ex Sumo.