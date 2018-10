El periodista de La Nación hizo un "piquete" para que no se realice una interrupción de un embarazo no penalizado.

El periodista de La Nación Mariano Obarrio protagonizó un papelón este fin de semana cuando con un grupo de militantes “pro vida” intentaron impedir un aborto legal en el Hospital Rivadavia pero a pesar del "piquete", la mujer pudo interrumpir su embarazo de manera segura y la Justicia le aclaró al periodista que "no hay delito".

"Felicitaciones a las mujeres de fierro que defienden al bebé de un aborto q se iba a hacer en el hospital Rivadavia y que se suspendió hasta ahora. Muchas no están en la foto xq se turnan para las guardias", escribió el acreditado en Casa Rosada.

Pidieron explicaciones y engordaron sus dudas con un argumento: "Por algo" no salen a explicarnos por qué le van a hacer un aborto, algo estarán escondiendo.

No obstante, lo que no sabían era que el fiscal Daniel Rodolfo Pablovsky ya había desestimado una denuncia para evitar la interrupción del embarazo: "No hay siquiera un indicio de delito", argumentó y aclaró que nadie tiene por qué darles explicaciones.

"(El denunciante) dijo que había manifestantes en la vía pública reclamando por esta cuestión, y que el Director del Hospital no había salido a dar explicaciones, lo que lo llevaba a suponer que podría estar por ocurrir un delito", describe el texto que publicó Infobae

A su vez, el fiscal resaltó que no había "ningún dato objetivo" para sostener esa sospecha, sólo "una apreciación personal que hace una persona que evidentemente se encuentra en contra de la práctica médica del aborto".

Y subrayó que no existe "ninguna circunstancia que nos permita siquiera indiciariamente considerar la ocurrencia de un delito" y que el fallo F.A.L. era claro "respecto de que la mujer "no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, (…), como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible".

No sólo volvió a recalcar que "no debe la justicia intervenir ante un caso de interrupción legal del embarazo" sino que destacó que en el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", del Ministerio de Salud de la Nación, se explica que la realización del aborto legal debe guiarse por varios principios. Entre ellos, la confidencialidad, la privacidad y la celeridad.