Pese a los intentos del Banco Central, el dólar rozó los $ 30

En una nueva corrida, el dólar se disparó 80 centavos, superó por primera vez la barrera de los $ 29 y alcanzó un nuevo máximo histórico. El Banco Central vendió en total U$S 450 millones pero no supo contener la escalada.

La moneda cerró a $ 29,40 en el Banco Nación. En el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio cerró a $ 28,55 para la punta compradora y a $ 29,57 para la vendedora.

La divisa se ofreció a $ 29,60; en el Galicia a $ 29,90 y en el ICBC a $ 29,80, según el listado elaborado por la autoridad monetaria.

El organismo monetario licitó al comienzo U$S 150 millones del FMI, que forman parte de los U$S 7.500 millones prestados por el Fondo Monetario Internacional para refuerzo presupuestario. Pero debió vender otros U$S 300 millones de sus propias reservas antes del cierre de la rueda.