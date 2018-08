Pese a la subasta de U$S 800 millones del Central, el dólar se disparó a $ 30,68

La corrida cambiaria no da tregua y el dólar cerró a $ 30,68 en el Banco Central, lo cual significa una suba de 30 centavos respecto al día anterior.

Durante la jornada, la divisa alcanzó picos que hasta superaron los $ 31. El Central salió a tratar de frenar la escalada al ofrecer unos U$S 1.600 millones en tres subastas, de los que adjudicó U$S 781 millones.

La autoridad monetaria, conducida por Luis Caputo, intervino el mercado por la mañana para ofrecer U$S 800 millones, de los cuales vendió U$S 303 millones. En la segunda operación ofreció U$S 500 millones y adjudicó U$S 248 millones. Ya sobre la hora de cierre, ofertó U$S 300 millones y el mercado absorbió U$S 230 millones.

Es la primera vez que la entidad financiera subasta dólares tres veces en un mismo día. Sin embargo, los esfuerzos del BCRA apenas lograron contener la suba de la moneda internacional, que aumentó 30 centavos sobre los $ 30,38 del martes.

