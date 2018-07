El dirigente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois cruzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras las declaraciones en las cuales lo acusaba de querer una suerte de golpe de Estado en diciembre.

"Primero, da un poco de gracia porque se nota que es una persona que, además de un nivel de perversidad, tiene un desequilibrio en su percepción de la realidad", declaró Grabois.

En declaraciones a C5N, profundizó: "también generó preocupación, porque se ve que estas declaraciones no son únicamente por una mente perturbada sino que hay una serie de hechos que se van concatenando para construir un enemigo interno".

Embed

"Acá tenemos una persona que es quien dirige las fuerzas de seguridad y que señala con nombre y apellido a ciertas personas y eso es marcarlos, para que después sean objeto de reprimendas por parte de las Fuerzas", denunció Grabois, quien no fue el único marcado en las declaraciones de la Ministra. También quedaron señalados Hebe de Bonafini, Moyano, los movimientos sociales y La Cámpora.

Frente a esta situación expuso: "nos pone en una situación de riesgo. No me sienta muy bien que la persona que maneja las Fuerzas me señale como un artífice de golpe de estado en diciembre".

Patricia Bullrich, en diálogo con Luis Novaresio, apuntó contra Grabois por su rol en las protestas sociales. "¿Qué hace Grabois? No hace nada más que estar en la calle todo el día. Yo la verdad que no puedo concebir esta idea de decir 'yo me pongo acá y trabo esto y es toda mi vida, hago todos los días lo mismo y quiero que cambie algo haciendo todos los días lo mismo'".

LEÉ MÁS: Multitudinaria marcha contra el decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a volver a la calle