En 2014, la Corte hizo lugar al planteo del Grupo Clarín sobre el reparto de pauta oficial y le había ordenado al Gobierno nacional un nuevo reparto de la pauta oficial. Ahora la jueza federal María Servini - quien ordenó la intervención del PJ- procesó sin prisión preventiva al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y a otros ex funcionarios kirchnerista.

Además del ex senador nacional, también fue procesado el ex subsecretario de Medios Alfredo Scoccimarro, el ex presidente de Télam Santiago Alvarez y el ex director de dicha empresa Carlos Martín García por haber “retaceado publicidad oficial” a empresas del Grupo Clarín.

Los cuatro funcionarios fueron procesados por el delito de "abuso de autoridad" pero a su vez fueron sobreseídos por el de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". En la resolución firmada el 11 de abril por Servini, se les fijó embargos de hasta 100.000 pesos.

Asimismo, fueron sobreseídos el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich; el ex director de Télam, Martín Granovsky y a los ex funcionarios Emiliano Suaya y Eduardo Fernández, quienes habían sido indagados por los mismos delitos.