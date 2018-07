Periodista de Clarín quiso atacar a Brancatelli y recibió una furiosa respuesta

Un tenso momento se vivió en Intratables, donde el periodista Diego Brancatelli cruzó con dureza a la panelista ultra oficialista Natasha Niebieskikwiat por mostrar una imagen del mundial de Rusia. "Mentís, decís estupideces, como las que escribís en Clarín", arremetió Brancatelli

El cruce comenzó cuando en el programa se discutía acerca de la deportación de los hinchas argentinos. En ese contexto, Niebieskikwiat, abierta defensora del macrismo, acusó que "amigos de Gonzalo Bonadeo" le enviaron una foto, donde supuestamente se observa a Brancatelli en una foto en una cancha con el presunto hombre que arrojó una botella al conductor de TN.

"Pará, no sigas, me está involucrando en algo de que no soy parte. Quién es, decime quién es porque yo conozco a mis amigos", cruzó Brancatelli, quien pidió que muestre la imagen en público. En defensa del periodista salió Paulo Vilouta, otro manifiesto defensor de Cambiemos, quien manifestó que en innumerables oportunidades personas que no conocen les piden sacarse una foto por la condición de ser famosos.

"Estás desinformada e inventas. Mentirosa. Me enojo, porque me implicás en momentos tan sensibles, donde todos te acusan de todo. Me involucrás en algo que es mentira. Chequea la información, porque así informás a la gente en Clarín", afirmó Brancatelli.

Como respuesta, Natasha Niebieskikwiat afirmó que "la vida no pasa por un tuit" y manifestó que no conocía a la persona que envió la imagen. Ni siquiera pudo afirmar que el hombre que aparece con Brancatelli en la foto casual sea el agresor de Bonadeo.

"Ahora hacete cargo Natasha", pidió el conductor del programa Santiago Del Moro, tras el ataque a Brancatelli. La periodista Olga Wornat calificó el acto de Natasha Niebieskikwiat como "una buchonada" que no se hace con compañeros.