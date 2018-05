"Perico" Pérez le envió un contundente mensaje a Macri

El ex futbolista Hugo "Perico" Pérez le exigió a Mauricio Macri que se ponga en el lugar de la clase media, a raíz de la crisis económica que afronta el país con la suba del dólar.

Durante su participación en Animales Sueltos, Alejandro Fantino le pidió al ex centrocampista que le dijera unas palabras al Presidente, luego de una semana en la que se anunció el pedido de un prestamo al Fondo Monetario Internacional.

"Mire Presidente, yo creo que Eurnekián debe vivir, de las 24 horas del día, 18 subido a un avión privado, haciendo negocios, yendo de un lado para el otro. Coto debe tener sus COTO en todos lados y a las personas como yo de empleadas", aseguró.

Embed

"Estos no son los que me tienen que trasmitir a mi tranquilidad, el que me tiene que transmitir tranquilidad es usted, señor Presidente, como mi presidente. Usted tiene que hablarme a mi, no esta gente. Yo a esta gente no la veo en ningún restauran ni en ningún lugar al que yo vaya, ni en la cancha de fútbol. Viven en otra atmósfera.

"Usted me dice que 'está todo bien' y después que se estuvieron por agarrarse a piñas Cabrera y Sturzenegger ¿Qué pasa acá?".

"La anterior, me guste o no me guste, era mi presidenta. Y el anterior, me guste o no me guste, era mi presidente. Y este es mi presidente", finalizó Perico.