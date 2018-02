El periodista Mario Pergolini estuvo como invitado en el programa de Luis MajulLibre, que se emite por radio Berlín y contó, de forma casi jocosa, cómo ejerció violencia sobre Marcela Tauro.

"Soy muy rencoroso. A Lucho Avilés le destrocé el parabrisas del auto en un adoquinazo. A Marcela Tauro la acogoté. Estaba viendo tele y tiró la barbaridad de que estaba saliendo con mi cuñada", contó Pergolini.

El ex CQC relató que esa actitud "fue lo primero que le salió" después de escuchar a la actual panelista de Intrusos dar una información falsa sobre una supuesta relación entre él y su cuñada.

"Me quedé duro, no sabía que hacer. Fui para el canal. Cuando la ví lo primero que me salió fue agarrarla del cuello", manifestó. Ante sus dichos, Luis Majul reaccionó de manera amena, incluso haciendo chistes.

"Te van a hacer quilombo los de Ni una menos" o "Ella con el cuello ortopédico" fueron algunas de las frases que lanzó el conductor de La Cornisa.