Pergolini cambió de look y le dijeron de todo en las redes sociales

Alejado de la televisión, el empresario Mario Pergolini tiene una vida activa en las redes sociales y parece no querer perderse ninguna tendencia. Ahora, el ex CQC probó un filtro digital en su foto y que lo dejó con el pelo rubio y las críticas inundaron su perfil de Instagram.

Embed Fin de semana cambiado..... Una publicación compartida por Mario Pergolini (@mpergoliniok) el 3 de Ago de 2018 a las 7:38 PDT

Los comentarios en contra de su cambio de look digital no le cayeron fin al ex conductor que lo llevó a hacer un descargo en Instagram: "Pensé que iban a poner chistes, no sé... Es increíble cómo opinan, a la loca y con maldad", se quejó Pergolini.