Pérez Esquivel: "Cristina está condenada antes de ser juzgada"

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, advirtió sobre la peligrosidad de la victoria del candidato presidencial ultraderechista en Brasil, Jair Bolsonaro, para la región latinoamericana y no descartó que la senadora nacional Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner, corra la misma suerte que Lula Da Silva por la persecución judicial.

“Bonadio es el Sergio Moro de Brasil. Es un hombre que tiene una posición tomada desde hace mucho tiempo contra Cristina, no es el juez que va actuar con imparcialidad y sigue el camino para meter preso a Cristina”, disparó el referente en derechos humanos en diálogo con el programa Crónica Anunciada por El Destape Radio.

Y aclaró: “No sé si Cristina es o no culpable pero una persona no puede ser condenada antes de ser juzgada y ella está condenada antes de ser juzgada, a través de los medios que condenan, desprestigian, dañan y como si no pasase nada”.

Asimismo, cuestionó que “las prisiones preventivas son un abuso y los arrepentidos son buchones que no es que se arrepienten, sacan un beneficio propio, eso no es arrepentirse”.

Pérez Esquivel, además, advirtió sobre el peligro que significa una posible victoria de Bolsonaro y catalogó como “lo peor que le puede pasar a la región por sus posiciones tan extremas que llevarán a agudizar la pobreza, la exclusión social”.