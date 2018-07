Pepe Mujica: "Con el aborto legal no hay injusticia social"

El ex presidente de Uruguay José Mujica se mostró a favor de que en la Argentina se apruebe el proyecto de ley que permite el aborto seguro, legal y gratuito. El ex mandatario argumentó que ninguna mujer realiza una interrupción de un embarazo de forma feliz y que la despenalización sería un acto de justicia social, debido a que impediría la muerte de mujeres pobres.

“Mujeres pobres, aisladas y en soledad tienen que hacer frente a situaciones que no tienen salida y tienen un doble castigo, un castigo de clase y otro por ser mujeres”, dijo Mujica, quien se encontró con Alberto Fernández y otros integrantes del Grupo Callao entre los que se encontraban Santiago Cafiero, Guillermo Justo Chaves, Miguel Cuberos, Aníbal Pitelli, Camila García, Guillermo Elizalde, Federico Martelli y Claudio Ferreño.

“A ninguna mujer que tiene que pasar por el trance de tener que abortar le gusta”, afirmó y sostuvo: “La manera que existe de evitarlo es ayudar y no dejar sola a la mujer cuando ha tomado esa decisión. Y al brindarle recursos muchas veces retroceden en su decisión pero lo que queda claro es que no se pierden mujeres y hay un mínimo para todas, no sólo para que las que tienen plata”.

El ex presidente de Uruguay manifestó que tiene esperanza de que aquellas personas que estén en contra del aborto cambien de opinión. Además pidió que los hombres “se callen la boca”, en referencia a que no conocen el sufrimiento de las mujeres.

Mujica lució con el pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en sus manos.