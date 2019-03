Pepe Cibrián reveló su crisis económica y destrozó al macrismo

El dramaturgo José 'Pepe' Cibrian Campoy reveló que sacó una hipoteca debido a las deudas millonarias que acumuló con sus tarjetas de crédito y disparó contra el Gobierno de Mauricio Macri.

"Me he hipotecado como todo el mundo se hipoteca. O sea, el señor que no puede pagar la tarjeta pide préstamos personales, el país pide al FMI, pero el FMI no tiene la culpa. ¿El FMI te lo va a regalar? ¿Y me va a regalar la tarjeta los 300 por mil por mes que tengo de gastos?", cuestionó el director en una entrevista con Infobae.

Asimismo, contó que hace más de años que no trabaja: "Santiago, cuando eramos pareja, para que yo no sufriera empezó a tarjetear. Un día le digo: '¿Cuánto debemos?". "2.400.000 pesos'. 'Saquemos una hipoteca de un departamento que tengo, y paguemos'. Luego de eso dije: 'Bueno, yo hasta abril no voy a poder trabajar, ojalá vaya bien'. Saqué de mi otra casa otra hipoteca, de la de Pilar. Y está bien. ¿Qué voy a pretender, que me regalen la cuota del dólar?"

"Igual, ya está en venta de nuevo, pero está en venta porque quiero cambiar mi estilo de vida. Quiero estar más liviano de equipaje", manifestó.

En ese punto, expresó estar "muy enojado" con Cambiemos y recriminó que "¿Cómo vas a tener inflación de un 49% cuando todos los países tienen 0.1, 0.8, 1.4? ¿Por qué nosotros? Es una cosa que no se puede entender" y advirtió que "la desculturización lleva muchos gobiernos. Pero a este Gobierno tampoco le importa un coño la cultura".

"Macri lloró en el Colón (en la cumbre del G20), pero yo creo que fue porque nunca lo había visto", disparó Pepe Cibrian

Y admitió: "El gobierno me desilusionó muchísimo porque creo que tuvieron una gran oportunidad. Lo que tendría que haber dicho Macri".