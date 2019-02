Pedro Etchebest: "A mí me pueden matar, ya me destruyeron la vida"

Pedro Etchebest, el empresario denunciante del fiscal Carlos Stornelli, dialogó en exclusiva con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, sobre la extorsión que llevó adelante el operador Marcelo D'Alessio, y expresó: “A mí me pueden matar, ya me destruyeron la vida. Tengo que andar escondido como una rata, siendo una víctima”.

En este sentido, expresó: “Si yo hubiera tenido la plata que me pedía, se las hubiera dado. A pesar de que sabía que era toda una mentira, tenía miedo de que me armara una causa, porque el poder es tan fuerte que usted se siente una hormiga. No tenés a dónde acudir. Por eso hice la denuncia, para que me proteja, porque no me quedaba otra".

A raíz de toda esta situación, relató que ha tenido una serie de problemas de salud. "Yo estoy un poco enfermo. Tuve un ACV, una isquemia, me afectó un poco. A pesar de que estoy un poco endeble de salud, no puedo dejar de actuar y decir las cosas como son", contó.

Además, remarcó que el abogado D'Alessio "mintió" sobre haber devuelto el dinero de la coima: "Este hombre dice que le di el dinero y luego me lo devolvió. ¿Cómo me lo va a devolver?", cuestionó, y aseguró que D'Alessio tenía una "voracidad" y "desesperación" por el dinero.

"Yo le entregué mis ahorros y dinero que salí a pedir prestado para entregárselo. Estoy seguro de que este hombre recibió una información equivocada en cuanto a que yo era multimillonario. Él no creyó en mí cuando le dije que no disponía de ese dinero. Era tanta la coacción, la presión que él ejercía sobre mí, que estaba desesperado por recibir ese dinero", lamentó el empresario.

Además, hizo un pedido especial a quienes están en una situación similar a la suya, tal como varios de los empresarios 'arrepentidos' en el marco de la causa de los cuadernos: “Hay mucha gente extorsionada en este momento. Yo pido que la gente que está siendo o ha sido extorsionada, les pido que vayan a la Justicia a hacer la denuncia. Si se callan, son rehenes para toda la vida”, sostuvo.