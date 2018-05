Tras la fuerte represión ejercida por la Policía de la Ciudad contra los trabajadores del subte, la conductora del canal oficialista A24 Paula Trapani lanzó desubicados comentarios contra Mónica Berruti, una empleada del subte.

"Me tiraron gases lacrimógenos. Cuando me obligaron a bajar a la fuerza les expliqué a los gendarmes que tenemos mucho sentido de pertenencia con nuestro trabajo y abracé el tren porque ese es el trabajo que a mí me gusta hacer.Estaba arriba de la formación para garantizar el paro", contó la trabajadora.

Ante el fuerte relato, la conductora cuestionó a Berruti: "Había gente que quería que esa formación saliera, trabajadores o personal jerárquico dispuesto a conducir, ustedes lo estaban impidiendo. Es una actitud que no está contemplada dentro de la medida de fuerza".

Y continuó: "Esa es una actitud que no está contemplada dentro de la legalidad de la medida de fuerza, impedir que quienes quieren trabajar lo puedan hacer, por eso estaban intentando desalojar las fuerzas policiales esa formación".

Ante los dichos de Trapani, la trabajadora replicó: "Estamos avalados por la CN, artículo 14 y 14 bis". Y agregó: "Sería más sencillo justificar la violencia institucional".

"A mí no me pegaron otros compañeros, me pegó la gendarmería. Nos tiraron gases lacrimógenos. Estábamos terminando la medida de fuerza", concluyó Berruti.