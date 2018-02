Patricia Bullrich: "Tiraron 14 toneladas de piedras contra el Congreso"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich estuvo como invitada en el programa Desde el Llano, de Joaquín Morales Solá, y analizó los incidentes efectuados en las jornadas del 14 y 18 de diciembre, en el marco del debate por la reforma previsional. "Que no maltraten a las fuerzas de seguridad como si fueran objetos y no personas", expresó.

Bullrich lanzó polémicas declaraciones en relación a lo sucedido y justificó la represión. Afirmó que "en la Argentina necesitamos madurar mucho más la convivencia democrática", al tiempo que denunció como violenta la actitud de los manifestantes.

"Cuando un grupo ve que quizás no tiene los votos parlamentarios piensa que la calle le va a dar aquello que no consigue de otra manera", manifestó. En ese sentido, advirtió que los manifestantes "estuvieron a punto de tomar el Congreso". Para la ministra, "si las fuerzas no actuaban iban a cumplir con ese objetivo y esa hubiera sido una imagen muy fuerte".

"La sociedad argentina quiere orden democrático, no quiere que tiren 14 toneladas de piedras contra el Congreso. La sociedad argentina ha decidido vivir con más orden", alertó. Para la funcionaria "ahí quedó muy claro la intención de un grupo de intentar por la violencia lo que no podía hacer por medio de las instituciones democráticas".

"Todas estas cosas son parte del cambio que la gente votó y nosotros estamos representando este sentimiento de la gente. Lo que paso el 14 y el 18 desde una perspectiva ha sido positivo. Logramos que la democracia funciones: la ley se votó y el Congreso funcionó", concluyó.