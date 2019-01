Patricia Bullrich: "No me molesta que me digan Bolsonaro con pollera"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que no le molesta que la comparen con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su mano dura.

La funcionaria macrista aseguró: "No me molesta que me digan la Bolsonaro con pollera", en base a la comparación que se ganó por su política de seguridad de mano dura, tal como el presidente fascista del país vecino.

"Nuestro proyecto de seguridad es previo a lo que Bolsonaro ha planteado", dijo Bullrich y aclaró: "No me importa (la comparación del "Bolsonaro con pollera"), estoy grande, me ofenden pocas cosas”.

Embed "No me molesta que me digan Bolsonaro con pollera" lo admitió Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una entrevista con Luis Novaresio en su programa radial #Novaresio910 https://t.co/MkoMIBbqWx Reviví la nota! — Radio La Red AM 910 (@radiolared) 22 de enero de 2019

Ayer, Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para la extinción de dominio, con el fin de poder expropiar bienes y dinero presuntamente obtenidos mediante narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, corrupción, entre otros, aún sin una condena.

Al respecto, la Ministra aseguró: "No puedo seguir luchando contra el narco si no les saco las cosas (...) porque les saco el capital de trabajo", dijo a radio La Red.

