La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que le gustaría ser presidenta de la Nación, aunque aseguró que "ahora no lo piensa", porque "está enfocada en la gestión".

"Me gustaría, pero no lo pienso ahora. No se me ocurre pensarlo en este momento. Toda mi vida lo pensé, pero en este momento tengo la idea de que cualquier cosa que me distraiga un segundo... sería como egoísta", sostuvo Bullrich.

En una entrevista con Luis Novaresio, la ministra de Seguridad manifestó que "está grande" para competir en unas elecciones presidenciales. "Siento que ya me pasó ese sueño de soñar", sostuvo.

"Hoy en día siento que es una etapa pasada", afirmó, aunque no negó de que tenga intención de ser candidata.