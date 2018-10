SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, quien había acusado que los carteles de droga acordaban con la Gendarmería y la Prefectura la entrega de una pequeña parte de los estupefacientes para que el gobierno "haga que combate" al narcotráfico.

"Parece que soy media tonta, ¿no?", afirmó Bullrich que además agregó que le da bronca y dolor la frase de la legisladora por "el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad" contra la droga.

La ministra manifestó que no le importa qué diga Carrió y sostuvo que no la llamará porque le pareció una mala actitud de la legisladora. "La verdad es que no sacamos el 100 por ciento de la droga, porque es imposible. Pero que se la estamos haciendo difícil, se la estamos haciendo difícil", sostuvo.

En referencia a las declaraciones de Carrió, la ministra de Seguridad además sostuvo que no todos pueden tener la "conciencia tranquila" por no afectar la democracia.