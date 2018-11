SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó al conductor Marcelo Tinelli por sus críticas en torno a las recomendaciones del Gobierno por la seguridad del G20.

"Van a haber muchas zonas de restricción. El martes vamos a dar junto a Lombardi, Dietrich y la ciudad de Buenos Aires todo los cortes que van a haber. Díganle a Tinelli que si va al Trece no va a tener problema", chicaneó Bullrich en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

Los dichos de la ministra fueron en alusión a un tuit de Marcelo Tinelli, en el cual el conductor cuestionó los consejos del Gobierno de salir de la ciudad durante el desarrollo de la cumbre.

"Una divina Pato. Me tengo que quedar a laburar. ¿Te parece que le diga a la gente de El Trece que esos días no hago el programa? ¿O desde dónde te parece hacerlo? ¿Gran Bs As, interior? Decime porfa Patricia Bullrich", compartió en su cuenta de Twitter.

Tras escuchar la entrevista de la ministra de Seguridad, el conductor de Showmatch le contestó: "Qué bueno! Me quedo tranquilo entonces! Gracias Patricia Bullrich".

Según informaron desde el Gobierno, toda la zona de Avenida 9 de Julio y de los hoteles estará tomada. "Sabemos que no todo el mundo tiene posibilidades de irse pero va a haber gente que no va a poder entrar a ciertos lugares en auto", agregó Bullrich.