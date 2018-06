Pasó lo peor: Edesur le cortó la luz y un electrodependiente murió en Lomas de Zamora

Al final, pasó lo peor. Tras dos años de trabas por parte de el Gobierno nacional a las familias con hijos electrodependientes, un pequeño de cinco años falleció esta semana tras un corte de luz en su barrio de Lomas de Zamora.

Según asegura la familia, la empresa Edesur fue la responsable de interrumpirle el suministro por adeudar más de 60 mil pesos que no pudieron pagar.

Ocurrió el lunes pasado tras más de 12 horas sin luz. El niño se convirtió en electrodependiente luego de que un vidrio le atravesara el corazón y le ocasionara una parálisis cerebral.

"Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino 60 mil pesos de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata", destacó la familia a Canal 22.

"Se negaban de decirme a qué hora iba a venir la luz. Cerca de casa había una cuadrilla, pasé, hablé con ellos y les dije que tenía un nene electrodependiente y me decían que había que esperar hasta que venga la luz. Ese día se cortó a las 7 de la mañana y llegó a las 22".

Como bien informó El Destape, el Gobierno y las eléctricas se encargaron de hacerle la vida imposible a los electrodependiente, entre "medidores prepagos" y tarifas que en algunos casos llegaban hasta los $8000.

"Queremos manifestar que estamos en contacto con la familia desde lo sucedido, a disposición, respetando su dolor ya que aún esperan por el cuerpo de Valentino para poder despedirlo tranquilos. Su cuerpo se encuentra en la morgue Judicial desde el día Lunes, de donde nos manifestaron que será entregado el día de hoy", explicó la Asociación Argentina de Electrodependientes.