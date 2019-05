El presidente Mauricio Macri compartió el audio de un camionero que atravesó la obra del Paseo del Bajo y manifestó que "es orgásmico" atravesar la Ciudad en tan poco tiempo. Sin embargo, los usuarios le recordaron que es un infracción conducir y utilizar el celular, acciones en simultáneo que son peligrosas y que el camionero realiza.

"No, no lo puedo creer...", afirmó Macri en la publicación del video que realizó en las redes sociales Instagram y Facebook. El camionero sostuvo que cruzó la ciudad en pocos minutos y que estaba atravesando el aeroparque.

Embed

En las redes sociales, el jefe de Estado fue repudiado por decenas de usuarios que le recriminaron que comparta el audio que envió un camionero mientras manejaba por la Capital Federal.

"Mientras manejas, no agarres el celular", les escribió un usuario en Instagram. "Si manejás no uses el celular", afirmó Diego Poggi, periodista de TN.

"Orgásmico es llegar a fin de mes presidente", afirmó otro usuario. "Pensé que era una cuenta de memes jajaj", se burló otro.