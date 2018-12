Parrilli: "El objetivo es proscribir y meter presa a Cristina Kirchner"

El ex funcionario del kirchnerismo sostuvo que hay una "persecución judicial y mediática" contra la ex presidenta en la causa de los cuadernos.

El ex secretario general de la presidencia y ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli habló luego del procesamiento de la senadora Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos del chofer y sostuvo que hay una "persecución judicial" mediante la cual se pretende "proscribir y meter presa" a la ex presidenta.

“Lo único que se ratifica es la política de persecución judicial y mediática del Grupo Clarín, el presidente Macri y el poder judicial contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Está claro con el fallo de la Cámara Federal", sostuvo Parrilli, a quien le fue revocado su propio procesamiento en la misma causa.

"Sin ninguna duda el objetivo es proscribirla, meterla presa"

En este sentido, el ex funcionario kirchnerista advirtió sobre los fines del accionar judicial contra la ex presidenta: "Sin ninguna duda el objetivo es proscribirla, meterla presa. Eso es lo que intentan, es la única dirigente opositora que ha demostrado claramente que no se rinde, no transa y no negocia con estas políticas", consideró en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio.

"Estamos ante una degradación absoluta del estado de derecho en la Argentina, una situación de un sector del poder judicial que no imparte justicia sino que es el brazo ejecutor de esta persecución mediática, judicial y política contra Cristina Kirchner, suponiendo que con eso van a tapar lo que ocurre", planteó.

De esta forma, expuso las maniobras de los medios afines al Gobierno. "Si uno mira los diarios de unos días atrás de Clarín, ya habían anunciado lo que iba a pasar", como "que a Cristina le iban a ratificar el procesamiento con prisión preventiva, que a los empresarios amigos del Gobierno los iban a beneficiar", ejemplificó.

