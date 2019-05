El paro total de transportes de este miércoles fue impulsado por el plus que cobran los trabajadores por prestar su servicio un día no laborable y cómo eso impacta negativamente en el impuesto a las Ganancias. Por eso, desde el Gobierno confirmaron que evalúan un cambio en el tributo aunque no dieron precisiones.

Embed

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró a radio Mitre que el tema "se está estudiando", pero no brindó detalles. De todos modos, reconoció que es necesario reformular el tributo porque a "una persona que tiene que trabajar un feriado, no le conviene".

La medida de fuerza de hoy fue convocada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Ambos lo hicieron porque los trabajadores cobran un extra por trabajar un feriado y piden que no se contabilice en el pago del impuesto a las Ganancias.

Por eso, los ministros Dante Sica, de Producción y Trabajo, Guillermo Dietrich, de Transporte, y Nicolás Dujovne, de Hacienda serán los integrantes de una comisión que reúna también a referentes gremiales para encontrar una solución, aunque aún sin fecha, según confirmó Clarín.

LEER MÁS: Dietrich contra el paro: "Le complican la vida a la gente"