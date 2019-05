Dietrich apuntó contra el paro del 1 de mayo: "Le complican la vida a la gente"

En la previa al paro nacional de transporte anunciado para el 1 de mayo, el ministro Guillermo Dietrich fue contra los sindicalistas y aseguró que la medida le "complica la vida a la gente" y remarcó, nuevamente, que la solución no es "generar un paro".

Este miércoles no habrá colectivos, trenes, vuelos ni subtes. Al respecto, Dietrich manifestó en diálogo con TN: “Le complican la vida a la gente. Espero que no paren, que tengamos la posibilidad de conversar". El funcionario nacional aseguró que se "entiende que hay un pedido, pero la solución no es ir a un paro".

Temprano, en medio de la medida de fuerza convocada para hoy por los gremios y organizaciones que integran el 21F, el Ministro manifestó que “no es una solución generar un paro” y rechazó la medida que exige “la reformulación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios del sector”.

Sin embargo, Dietrich reconoció que "si bien está planteado un día feriado, el paro lo que hace es complicarle la vida a la gente porque claramente impacta en la economía en un momento en que todos queremos poner el hombro para estar trabajando e ir resolviendo las dificultades que tenemos por superar”.

