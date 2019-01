SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor de Camioneros, Hugo Moyano, expresó su rotundo apoyo a que el movimiento obrero y las cúpulas gremiales convoquen a una huelga general y nacional contra el Gobierno de Mauricio Macri; a su vez, que advirtió que no pasará una reforma laboral por el Congreso que busque quitarle derechos a los trabajadores.

“Estoy de acuerdo con ir a otro paro nacional en los próximos meses. No se puede seguir aceptando este tipo de política”, aseveró el dirigente gremial en diálogo con el programa Navarro 2019 por El Destape Radio al advertir que Cambiemos “va a asaltar las conquistas de los trabajadores”.

Destacó, asimismo, la masiva movilización de antorchas que “expresó claramente el malestar que hay en la gente, la bronca por las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno” y expresó: “No creo que Macri gane nuevamente porque hay mucha gente que lo votó que son los pequeños y medianos comerciantes, industriales que son los más afectados por estas políticas”.

En ese sentido, Moyano apuntó que Macri junto a su equipo “permanentemente aplica una reforma laboral” ya que “hay gremios que han modificado sus convenios colectivos de trabajo que ha generado que muchas conquistas las dejen de tener y eso es un perjuicio para los trabajadores”.

“Los trabajadores pueden estar tranquilos que no vamos a negociar los derechos de los trabajadores porque nosotros los defendemos, por eso, que no vengan estos señores que no han laburado nunca y se crean que pueden quitarle derechos a los trabajadores”, arremetió.