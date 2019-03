Le descontarán el día a las trabajadoras del Estado que paren por el 8M

El gobierno nacional decidió descontar el día a las trabajadoras del Estado que se sumen al paro del 8M en reclamo por el cumplimiento de los derechos de las mujeres y en recuerdo de las 120 trabajadores que murieron en un fábrica textil en 1911.

"Se reitera que el derecho constitucional de huelga implica la no aplicación de sanciones en tanto se realice cumpliendo los recaudos legales, pero ello no obsta a la percepción de habertes por los días no trabajados", afirma el comunicado interno enviado por la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento.

El mensaje además apunta al sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a quienes culparon por convocar a la movilización por el día de la mujer.

presidencia dos.jpg

Desde ATE informaron a El Destape que el recorte salarial se implementará por medio de quitar el presentismo a los trabajadores.