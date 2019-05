El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, calificó la medida como “inoportuna”, y consideró que “el principal costo que tiene es que está frustrando las expectativas de mucha gente que está pensando en su trabajo”. Crítico con el sindicalismo lo consideró una especulación dado el contexto electoral.

"Muchos sindicalistas están pensando más en la carrera electoral, están usando este paro como una forma de plataforma política, y utilizan a los trabajadores como rehenes en ese sentido", analizó el ministro.

“Estamos avanzando con los sectores en tema paritarias y hoy están haciendo paro”, afirmó Sica. Respecto de la situación de los trabajadores, consideró que al no poder movilizarse, “están perdiendo el día, están perdiendo el presentismo y en muchos casos les descuentan de las vacaciones. También pensamos en la frustración que genera en aquellos pequeños comercios que hoy no pueden abrir o no tienen la movilidad para ir”.

A su vez, el funcionario especificó que dada la crisis, los trabajadores no deberían tomar este tipo de medidas.

Sica resaltó que “el paro es un derecho de los trabajadores. Pero en el marco en el que estamos, saliendo de la crisis y enfrentando con todas las herramientas que tenemos a disposición los impactos que haya tenido, no nos parece el momento oportuno”.

El ministro también detalló que “estamos superando una crisis muy fuerte que tuvimos el año pasado, estamos implementando todos los mecanismos y estamos trabajando con todos los sectores sociales, sindicatos, empresarios, con la ministra Carolina Stanley junto a los movimientos sociales, para poder tener una economía más saludables, una macroeconomía más estable, combatir la inflación y que deje de ser un flagelo para la Argentina”.

“Estamos trabajando para darle estabilidad a la macro, para permitir que la recuperación de esta coyuntura no nos vuelva a hacer lo que pasa cada cuatro años, que Argentina sale de una crisis con bases poco sólidas y vuelve a entrar en otra”, añadió.