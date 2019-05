Paro general 29 de mayo: Sergio Palazzo y Jorge Rial recordaron un archivo que deja mal parado a Macri

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, recordó una particular declaración de Mauricio Macri en 2012, en medio de un paro general, que contradice su postura actual y lo deja mal parado en su crítica a la inflación.

En el video aparece quien en 2012 era jefe de Gobierno porteño y pide ante los medios de comunicación que el paro general sea un llamado de atención a Cristina Kirchner: "Espero que en el Gobierno escuchen que hay algo que no funciona, empezando por la inflación. No se puede convivir con una inflación de dos dígitos".

Las declaraciones vuelven en su contra siete años después, con Argentina en el podio de los países con mayor inflación en el mundo: "Si todos los demás han entendido que no hay que convivir con la inflación, que la situación corrompe, destruye, nos enfrenta todos los meses porque no sabemos cuánto vale cada cosa, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros? Si todos los países del mundo salvo ocho lo lograron".

El gremialista publicó el video junto a la frase: "A confesión de parte...", y generó una viralización por el contraste de la posición actual del mandatario.

A confesión de partes... pic.twitter.com/P3xGiVRCtk — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) 29 de mayo de 2019

Por su parte, Jorge Rial también publicó el video en su cuenta de Twitter e ironizó: "Ojalá gane las próximas elecciones y termine con la inflación y siga apoyando la lucha obrera".