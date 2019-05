Paro general 29 de mayo: Schmid confirmó que no habrá transportes

El Secretario General de la CATT y del Gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid confirmó que el sábado no habrá colectivos por el feriado y ratificó la adhesión de su sector al paro general convocado por la CGT para el 29 de mayo. “Lo del 25 de mayo no es una medida de acción gremial. No va a haber colectivos porque es feriado", señaló.

Contó que “tuvimos una reunión (con la secretaría de Trabajo) pero no arrojó ningún resultado y nosotros instruimos a los trabajadores para tomarse el feriado”. Por ende ratificó que “no habrá colectivos”. Del mismo modo, planteó que "por supuesto que adherimos al paro de la CGT. Desde febrero decimos que están dadas las condiciones".

En diálogo con el programa “Navarro 2019” por el Destape Radio, el dirigente gremial afirmó que "ningún peronista puede compartir absolutamente nada de lo que piensa y hace Mauricio Macri", agregó que “es incomparable la situación que vivimos ahora con la que vivíamos con Cristina” y pronunció que "la fórmula Fernández-Fernández ha sido una jugada inteligente".

"Uno puede tener diferencias con algún sector pero Macri no forma parte del campo popular, no tiene nada que ver con el peronismo”, rotuló. Y señaló que “el Gobierno, además del peso, devaluó la palabra”. Schmid, a la vez, dio las razones de la reunión de hoy con Sergio Massa: “nosotros mantenemos, desde el proceso electoral pasado, la práctica de reunirnos con los distintos candidatos. Ya lo hicimos con Lavagna y Felipe Solá”.