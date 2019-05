Detrás de la crisis del macrismo, de los números, están las personas, las historias de cada uno, el día a día. Una de ellas es la de Germán, un oyente de Patrulla Perdida, en El Destape Radio, que contó el duro momento que atraviesa: la posibilidad de conseguir un trabajo para poder comer lo alejará del estudio, algo por lo que luchó muchos años.

Casi entre lágrimas, Germán envió un mensaje al programa para contar que estaba camino a una entrevista laboral. "Si bien las posibilidades de que entre son serias, eso me corta la posibilidad de estudiar", contó. En su relato, manifestó su peor temor: "Desde que empezó este Gobierno, siempre tuve miedo de perder el trabajo y cuando lo perdí dije 'no me puedo quedar en esa, tengo que hacer algo para salir adelante'".

Es por eso que empezó a estudiar periodismo pero las deudas lo "están matando" y debió buscar un trabajo con urgencia. "La posibilidad del laburo ya me angustia porque no quiero dejar de estudiar", contó con tristeza.

Las respuestas del resto de los oyentes no se hicieron esperar y le enviaron fuerzas y mensajes de apoyo vía redes sociales. Por eso, hoy Germán volvió a enviar su mensaje agradeciendo el cariño: "Muchas gracias, me subieron un montón el ánimo. Sin embargo, no puedo dejar de llorar un poco a lo largo del día".

El hombre contó que "es inevitable sentir esta angustia" porque estaba esperando "la oportunidad de empezar a estudiar hace mucho tiempo". Una vez que se animó a hacerlo, debió abandonarlo: "Lo tengo que dejar así. Sin embargo, estoy seguro que vamos a volver mejores, las escuelas no se van a ir y van a esperar a que yo llegue a rendir mis nuevas materias y cumplir mis nuevos sueños".

