Moyano respaldó la gestión de ex primera mandataria Cristina Kirchner al compararla con la realidad macrista de los últimos años y aseguró que "cuando estaba Cristina, comía todo el mundo, hoy hay gente que no come".

En diálogo con Luis Novaresio, el líder de Camioneros resaltó que nunca se peleó con la ex presidenta y que tan solo se perdió el diálogo: "Hubo un desencuentro".

Además, remarcó que en las épocas kirchneristas, los reclamos eran por ampliaciones de derechos, mientras que ahora es un reclamo por no peder lo obtenido: "Cuando estaba Cristina (Kirchner) comía todo el mundo y ahora hay gente que no come. Si uno compara lo que pasó a lo que está pasando hay una diferencia muy grande".

"No es cuestión de estar enojado. Cuando se inician (los gobiernos) hay que darles tiempo necesario para que pongan en práctica las políticas que llevan adelante. Con Cristina hubo un desencuentro, no nos peleamos", agregó.

"No es para desestabilizar, no es nada que pueda afectar la democracia, es para que el Gobierno reaccione y dé alguna respuesta".

"Es posible, sentar al Estado, al empresariado y a los trabajadores. Ellos no creen (el gobierno), tiene la mentalidad del oligarca y no creen en esa cosa: entonces no va a funcionar nunca, si no nos vamos de Carlos Marx a Adam Smith, de un extremo a otro, no tiene solución", finalizó.