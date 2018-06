La diputada por Cambiemos, Elisa Carrió, utilizó su cuenta de Twitter para mandar un duro mensaje a los sindicalistas que participan del paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri. Es la tercera huelga general que se genera contra el Presidente.

"¡Nosotros no paramos! Trabajando hoy en casa con empresarios fabricantes de maquinarias agrícolas de la Provincia de Santa Fe. ¡Debemos fomentar las pymes ligadas al agro con alto valor agregado y potencial exportador!", escribió la líder de la Coalición Cívica, junto al hashtag #YoNoParo.

Embed ¡Nosotros no paramos! Trabajando hoy en casa con empresarios fabricantes de maquinarias agrícolas de la Provincia de Santa Fe. ¡Debemos fomentar las pymes ligadas al agro con alto valor agregado y potencial exportador!#YoNoParo pic.twitter.com/iBrbOtBj3r — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de junio de 2018

En el marco del reclamo, el pasado domingo Carrió también aprovechó para mandar un fuerte mensaje contra los Moyano, en la previa a la medida de fuerza. "Los corruptos son gallinas", se escuchaba en un video que subió, en clara alusión a los integrantes de Camioneros.

En la misma línea se pronunció el gabinete del Presidente. De visita en Tandil, el propio Mauricio Macri desacreditó la marcha: "No contribuyen a nada, no suman porque no creo que haya habido un Gobierno con tanta preocupación por fortalecer el empleo que tenemos y crear nuevos".