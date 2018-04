Tras el asesinato del colectivero de la Línea 620 en La Matanza, la UTA dispuso un paro de 24 hs en todas las líneas de zona Oeste hasta la medianoche de este lunes. No obstante, varias versiones comenzaron a circular sobre un posible paro que afectaría todas las líneas de Buenos Aires.

Durante la primera hora del lunes, en las redes sociales circuló una publicación afirmando que varias líneas locales se adherían paro en solidaridad y que habría un paro general a partir de las 16hs pero desde la UTA negaron las versiones.

LEÉ MÁS: El duro mensaje contra el titular del UTA: "Fernández traidor dejaste morir a otro compañero"

Fuentes cercanas al sindicato de transporte le confirmó a El Destape que “el paro de la UTA en zona oeste termina hoy a las 24, no hay ningún anuncio de paro general” y aseguró que “no hay ninguna línea adherida que no sea de zona oeste”.

Desde el gremio señalaron que mantendrán “reuniones con organismos provinciales durante el día” y advirtieron que las versiones de un paro general son “malignas y políticas”.

No obstante, los trabajadores de la línea 620 no se mostraron conformes con el accionar de la UTA frente a un nuevo hecho de inseguridad que se cobró la vida de Leandro Alcaraz y criticaron que el titular Roberto Fernández no se hizo presente en la protesta que encabezan los choferes.

“Tenemos una delegación en Morón y la gente de la UTA estuvo en todo momento presente, se reunieron con el Gobierno nacional y provincial para hondar en el tema”, replicó un allegado a Fernández quien aseguró que “durante el día se hará presente” junto a los trabajadores de la línea 620.