Paritarias: Triaca prohibió los aumentos no remunerativos

El Ministerio de Trabajo dispuso que ya no homologará más paritarias que incluyan sumas no remunerativas, con el objetivo de que todos los incrementos pautados aporten al sistema previsional.

Con el decreto 633/2018, el Gobierno nacional estableció que "no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo".

La medida no alcanza sumas como viáticos, bonificaciones especiales o aumentos otorgados en el marco de un proceso preventivo de crisis. Según explicaron desde la cartera nacional a El Destape, esto no afectará a las sumas que ya estén otorgadas bajo este concepto y formen parte del sueldo del trabajador.

Según argumentaron en el decreto, "resulta necesario, en resguardo de los recursos genuinos destinados a la seguridad social y a fin de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional, normalizar dichas prácticas convencionales".

Asimismo, la norma reestablece el 2% adicional de aportes patronales a los regímenes diferenciales, aquellos que por ser tareas riesgosas los trabajadores pueden jubilarse antes aportando una suma mayor.