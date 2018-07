Paritaria docente: gremios pedirán 30% más cláusula gatillo en la Provincia de Buenos Aires

Los docentes bonaerenses reclamarán esta tarde al Gobierno provincial un aumento salarial del 30% para este año, más una "cláusula gatillo", ratificó la secretaria adjunta del gremio Suteba, María Laura Torre.

Los maestros volverán a reunirse con autoridades provinciales esta tarde, a partir de las 15:00, en el Ministerio de Trabajo provincial, en La Plata.

Además de la paritaria irresuelta de este año se suma la revelación de El Destape en la cual aparecen docentes afiliados a SUTEBA como aportantes truchos a la campaña 2017. Esto motivó que Roberto Baradel presentara una denuncia penal contra la gobernadora María Eugenia Vidal.

Sobre la posibilidad de que los docentes no retomen las clases, el lunes próximo, comentó: "esa respuesta la tiene Vidal. Teníamos medidas discutidas y votadas en asambleas por escuelas y las suspendimos. Así que vamos con toda la fuerza de nuestros compañeros a la mesa paritaria".

"No creo que el Gobierno llegue con una propuesta que ni dé cuenta de lo que se está planteando como pauta inflacionaria para este año. No es el 20%, esa no va a ser la pauta y mucho menos con una revisión", sostuvo Torre.

En declaraciones a radio La Red,la sindicalista consideró que este lunes "es un día en que la gobernadora (María Eugenia) Vidal tiene la posibilidad de dar una propuesta salarial, aunque a mitad de año, algo inédito".

La paritaria comenzó con un pedido de aumento del 20% cuando la pauta era de solo un 15%. Ahora, reclaman un incremento del 30%, a tono con la inflación que esperan los privados para diciembre de 2018.