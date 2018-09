Para el principal aliado de Elisa Carrió, "no hay hambre" en el conurbano pese a la crisis económica que sufre el país. Se trata del diputado Héctor “Toty” Flores, quien pone “las manos en el fuego” por su jefa Elisa Carrió.

Además aseguró que no hay un clima como en el 2001 porque "hay otras condiciones sociales, existe otro colchón". ¿Elogio al kirchnerismo? Fue en una nota para el portal Tercer Cordón.

¿Cómo ve la situación social bonaerense?. Flores respondió: "La inflación afecta directamente a los sectores pobres, y la caída de la actividad económica impacta sobre las changas. Son dos elementos fuertes en los barrios. Pero los programas sociales contienen. Y tampoco hay hambre, eso no existe".

Embed

Para el diputado, creció la demanda en comedores "un poco, pero no explotan". Dijo: "Cuando hay hambre se llenan, y ahora no pasa. A diferencia de los 90 o 2001, existen planes y contención por abajo".

Y afirmó que no ve alguna similitud con el 2001. "Veo discursos y una militancia que quiere abonar eso. Pero no hay condiciones sociales, existe otro colchón y además todavía no se ha perdido la credibilidad respecto a que el trabajo va a llegar".