El Secretario de Redacción del diario La Nación, Pablo Sirven, defendió al gobierno de Mauricio Macri, con una frase utilizada por los trolls en las redes sociales.

"No es lo mismo robarse un PBI, que de golpe te falte un documento, un papelito de una Off Shore. No es lo mismo", afirmó Sirven en referencia a la denuncia contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, acusado de no haber declarado una empresa off shore y de haber comprado deuda a cien años a Noctua Asset Managment LLC, la off shore fundada por el funcionario en 2009.

Embed .@psirven con @luisnovaresio en @A24COM: "No es lo mismo robarse un PBI, que de golpe te falte un documento, un papelito de una off shore" pic.twitter.com/ez8w6pDjBP — El Destape (@eldestapeweb) 10 de abril de 2018

Minutos antes, hizo referencia a que el gobierno "tenía desprolijidades" en la administración de la Argentina.

"Creo que el gobierno sinceramente tiene la intención de Cambiar y lo tiene en su marca, se llama Cambiemos", sostuvo Sirven en una entrevista con Luis Novaresio en el programa de entrevistas que se emite por A24.