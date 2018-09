SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La referente social de la Tupac Amaru, Milagro Sala, presa desde enero de 2016, contó las situaciones de violencia médica a las que, según afirmó, es sometida por parte de los aprietes del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. En este sentido, cree que la intentan “quebrar psicológicamente” hasta matarla.

Sala, en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio, contó que, entre otras cosas, no le dan un diagnóstico por sus problemas de salud, con lo cual no puede recibir un tratamiento efectivo, e incluso le “sacaron tres hojas” a su historia clínica. Los médicos, además, denunciaron “amenazas” del Ministerio de Seguridad provincial.

Ante el relato de Sala sobre los hechos violentos que vivió el periodista Roberto Navarro le preguntó si “están tratando de dañar su salud” y si la quieren “matar”. “Yo creo que ese es el objetivo de ellos, porque no me dejan que me revisen los médicos. Creo que el objetivo de ellos es quebrarme psicológicamente y matarme, porque todos los días hacen algo”, afirmó.

Para Sala, quien está detrás de estos manejos es “sin dudas” el gobernador de Jujuy. “Todos reciben órdenes de él. En Jujuy no hay Justicia independiente, es de Gerardo Morales. El que va a declarar a favor de Milagro Sala queda preso”, aseguró la militante.

En cuanto a la pobreza, Sala aseguró que “Jujuy está peor que Buenos Aires”. “Creo que le han errado, porque la pobreza de Jujuy es mucho más grande. Los niños volvieron a dormir en la calle, no hay que comer, las mamás con sus niños sacan comida de los containers. Está muy feo”, lamentó.

Además, cuestionó que mientras “Gerardo Morales tiene una foto tomando vino con la novia a todo trapo en Francia, Macri bailando en Nueva York, los argentinos estamos acá mal”. “Estoy mal, desesperada, angustiada. No sólo por estar encerrada y no poder ayudar a nadie, sino porque mi Argentina se está yendo al carajo”, lanzó.

Sobre su futura candidatura a gobernadora de Jujuy, afirmó que aunque no sabe si podrá ganarle a Morales, va a “pelear” por su provincia. “Nosotros tenemos experiencia de construir una nueva vida y el buen vivir. A nosotros no nos pueden contar cómo reconstruir nuestra provincia, lo podemos hacer. Le pido el apoyo a todos los jujeños para hacerlo”, sostuvo.

