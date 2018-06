Para Macri, el paro nacional "no contribuye en nada"

En una visita por el Hospital de Niños de Tandil, el presidente Mauricio Macri rompió el silencio sobre el contundente paro convocado para el CGT para este lunes y le restó importancia al considerar que “no contribuyen en nada”.

"Claramente no contribuyen a nada, no suman, yo no veo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo y el trabajador y por generar nuevas oportunidades", aseveró el mandatario en una entrevista con el portal Eco de Tandil.

Embed

Asimismo, el jefe de Estado se cuidó de no romper los puentes de negociación con los gremios: "Hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, trabajando en conjunto, sentados en una misma mesa, como hicimos con Vaca Muerta o como con la mesa de la carne".

LEE MÁS "Las postales del contundente paro nacional"

Y para reforzar su mensaje, Macri recordó que tras la caída del empleo durante el primer año de su gestión, "se generaron más de 600 mil puestos de trabajo".

Tras el arreglo paritario de Camioneros superior al 25%, el presidente subrayó que "cada industria, empresa y sector tiene que discutir su paritaria. Y es libre y esperamos que se cuide el salario de la gente. Cada sector de la economía real pagará lo que pueda pagar".

En tanto, advirtió que los gobiernos provinciales y municipales deberán adecuar los aumentos paritarios a "sus posibilidades": "Distinto (a lo que ocurre en el sector privado) es la posición de los gobiernos, que tienen la mochila del déficit fiscal. No hay que gastar de más".

Por finalizar, Macri sostuvo tuvieron “que enfrentar un problema" por el aumento de la tasa del mundo, el petróleo y la sequía". "Pero ahora vamos a retomar el camino del crecimiento. Y la forma de fortalecerlo es que nos sentemos todos en la misma mesa", aseguró.