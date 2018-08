Para Macri el dólar "estuvo calmo" en las últimas semanas

El presidente, Mauricio Macri, afirmó que el dólar se mantuvo "calmo en las últimas semanas", pese a que subió de los 28 pesos hasta superar los 31. Esta semana, el Banco Central debió vender más de 1500 millones de dólares en reservas para poder evitar una crecida superior de la cotización de la moneda extranjera.

"Estamos en un mundo globalizado, toda esta volatibilidad que no depende de nosotros, no fijamos la tasa de interés, no fijamos el precio del petróleo, no fijamos las reglas generales con las que se mueve el mundo, pero somos parte del mundo y queremos ser parte del mundo", sostuvo Macri.

Embed

En los últimos cinco días hábiles bancarios, el dólar pasó de cotizar a $ 28 hasta tocar los $ 31. Además, el Banco Central despilfarró en un único día más de 1500 millones de pesos en busca de frenar la suba.

El miércoles, las reservas del Banco Central registraron una fuerte caída de US$ 1.617 millones y se ubicaron en US$ 54.641 millones. En lo que va de agosto, la entidad que conduce Luis Caputo perdió US$ 3.355 millones.