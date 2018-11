Para la RAE, no se puede usar lenguaje inclusivo pero sí "otubre" y "TQM"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La pelea sin fin de la Real Academia Española (RAE) con el lenguaje inclusivo continúa. En un nuevo manual de estilo dedicado a la era digital admiten que Internet "está cambiando el mundo y la escritura" y recomiendan el uso de palabras insólitas, al tiempo que reniegan del uso de expresiones como “todes” que cada vez crece más entre los y las adolescentes.

La RAE, con su nuevo Libro de estilo de la lengua española, pretende incorporar modismos y reglas gramaticales típicas de Internet, aunque forzando modificaciones para que queden “castellanizadas”.

Con ese afán, mientras que sostiene que es incorrecto decir “todxs” o “tod@s” (palabras que hoy en día son de uso cotidiano para muchas personas en la web), propone escribir "yutubero" en vez de youtuber.

También recomienda la abreviatura “tqm” en vez de la popularizada “tkm”, y plantea que es mejor decir "memoria USB" o "lápiz de memoria" que pendrive. Además, también sostiene que es correcto escribir palabras con evidentes errores gramaticales, tales como "guasap" (por WhatsApp), "tuit" (en vez de tweet), o "jáquer" (en lugar de "hacker").

En el libro, la RAE plantea que son “innecesarias” palabras como "todxs", "todes" o "tod@s" porque el genérico en masculino "puede abarcar el femenino en ciertos contextos". Esto es contradictorio, ya que en esa misma frase admiten que el masculino no sirve para referirse a grupos mixtos de personas por igual en cualquier situación y, por lo tanto, no responde a las necesidades de quienes hacen uso del lenguaje de esa forma.

En ese sentido, también considera que está mal hablar con “duplicados” tales como "los argentinos y las argentinas", o “compañeras y compañeros”, expresiones que no sólo permiten referirse en condiciones de igualdad a grupos en los que hay mujeres y hombres, sino que también tienen una fuerte carga simbólica.

“El masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. No hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones", plantearon en la publicación, al tiempo que el director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha, sostuvo: "No hace falta forzar para duplicar, no hablamos así".

El académico, por otro lado, también opinó que el uso del concepto de “género” responde a una influencia de las universidades de Estados Unidos y planteó que, en español, el término correcto es “sexo”, que es "una condición orgánica que tiene poco que ver con el género".

Esto es falso, ya que tanto en español como en inglés el término “sexo” hace referencia a los genitales con los que se nace, mientras que “género” se refiere a la expresión de la identidad propia de cada persona (que puede ser femenina, masculina o más difusa).

